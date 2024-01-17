Макаревича хотят лишить звания Народного артиста России

С момента отъезда артиста из бюджета ему было перечислено почти 1,5 млн рублей GLOBALLOOKPRESS.COM/ALEKSEY SMYSHLYAEV Российского музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом в РФ) потребовали лишить звания Народного артиста России.