Макаревича хотят лишить звания Народного артиста России

С момента отъезда артиста из бюджета ему было перечислено почти 1,5 млн рублей GLOBALLOOKPRESS.COM/ALEKSEY SMYSHLYAEV Российского музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом в РФ) потребовали лишить звания Народного артиста России.
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