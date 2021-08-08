Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кожемяченко
    Молодец батька, не чета нашему утырку.Политологи оценил...
  • Vasil Cornev
    И какой дурак нагнетает страсти своими бредовыми мозгами? Китайцы далеко не бандерлоги и знают чем закончится эта ав...За сколько часов ...
  • Сергей
    Елена Панина: Лит...

Welt: из-за изменения климата и глобализации в Германии появился опасный вид комара

Welt: из-за изменения климата и глобализации в Германии появился опасный вид комара

В Германии появился новый вид очень опасного комара, который обычно водится на юге, сообщает Welt. Так называемый азиатский тигровый комар может быть переносчиком самых разных вирусов, среди которых вирус Зика и вирус лихорадки Западного Нила.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх