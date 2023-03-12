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В Саратовской области пострадали восемь человек в ДТП с участием 15 машин

В Саратовской области пострадали восемь человек в ДТП с участием 15 машин

На федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

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