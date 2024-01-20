Школьница попросила разрешить несовершеннолетним агитировать за Путина

Четырнадцатилетняя школьница из Владимирской области Инга Николаева обратилась в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина с просьбой, чтобы несовершеннолетние также могли принимать участие в агитации перед выборами.
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