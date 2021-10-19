У бывшего сотрудника ФСБ и его жены нашли 385 счетов в десятках банков

Прокуратура установила, что чета приобрела две квартиры, которые им были не «по карману», но бывший сотрудник ФСБ и его жена, которая работала в том же ведомстве в кадровом отделе, доказали, что владеют частью активов законно, пишет «Коммерсант».
Прокуратура установила, что чета приобрела две квартиры, которые им были не «по карману», но бывший сотрудник ФСБ и его жена, которая работала в том же ведомстве в кадровом отделе, доказали, что владеют частью активов законно, пишет «Коммерсант».
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