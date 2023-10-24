Правительство утвердило стратегию развития Сибирского федерального округа

Правительство Российской Федерации утвердило план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, включающий более 150 мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, развитие науки и образования, инфраструктуры и кластерной экономики.