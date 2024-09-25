Жители Филоновского поселения получили БЕСПЛАТНУЮ юридическую помощь. В основном люди обращались по вопросам перерасчёта страховой пенсии, кредитам, признанию права на жилое помещение.
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Жители Филоновского поселения получили БЕСПЛАТНУЮ юридическую помощь. В основном люди обращались по вопросам перерасчёта страховой пенсии, кредитам, признанию права на жилое помещение.