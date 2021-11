Глава DICE по дизайну покидает компанию после релиза Battlefield 2042, Fights in Tight Spaces готовится к полноценному релизу, фанатский апгрейд графики Resident Evil 4 HD Project выйдет в феврале, открытие виртуального музея Xbox и письмо о покупке Nintendo, в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача theHunter: Call of the Wild, французский портал сливает информацию об играх PlayStation Plus в декабре, в Steam стартовали осення .