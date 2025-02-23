Как поссорились Володимер Олесандрович и Дональд Фредович

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: «по сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным Кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу» Великие Ильф и Петров не уточнили правила игры «в крысу» из детства товарища Остапа-Сулеймана-Берта-Мария Бендер-бея, но в босоногом детстве автора была такая забава «Крысолов».
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