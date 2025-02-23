Заноза
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Заноза

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  • Семен Демин
    Трудная ситуация.Как поссорились В...
  • Генрих
    Там нет политиков-профессионалов...есть геникологи, клоуны, историки, зеленые проходимцы, спортсмены, педерасты.........Фронтир Западного...
  • Анжела
    ну как-то так.....Как поссорились В...

Как поссорились Володимер Олесандрович и Дональд Фредович

Как поссорились Володимер Олесандрович и Дональд Фредович

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «по сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным Кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу» Великие Ильф и Петров не уточнили правила игры «в крысу» из детства товарища Остапа-Сулеймана-Берта-Мария Бендер-бея, но в босоногом детстве автора была такая забава «Крысолов».

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
пиндостан  нам не друзья и не партнеры..англосаксы и хохлосрань это коварные лживые крысы подлежащие только уничтожению...🐀🐀🐀
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8 час.
Анжела
ну как-то так.....
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7 час.
Семен Демин
Трудная ситуация.
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2 час.
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