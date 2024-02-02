Кличко назвал ядом для страны идею проводить выборы на Украине в военное время

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ядом для страны идею проведения выборов на Украине в военное время. По его мнению, которое он озвучил в беседе с французским журналом Le Point 1 февраля, этот процесс может разрушить государство изнутри.
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