Дом на 400 квартир поставили на кадастр в ЖК «Солнечная долина» в Щелкове

Новый дом на 400 квартир поставили на кадастровый учет в щелковском ЖК «Солнечная долина». В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что теперь дольщики смогут оформить право собственности на свою недвижимость.
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