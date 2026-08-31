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Новости Брянска

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В Брянске мошенник отправится в колонию за попытку «продать» несуществующую свободу

В Брянске мошенник отправится в колонию за попытку «продать» несуществующую свободу

Мошенник требовал 3 млн рублей, обещая помочь избежать уголовной ответственности, но был задержан при передаче муляжа денег сотрудниками УФСБ.

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