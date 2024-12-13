В России после Нового года вырастут цены на алкоголь

В России после Нового года на 15-20 процентов вырастут цены на все виды алкоголя. Об этом URA.RU рассказал глава Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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