Путин: мир болен и разделен на две части, как мозг при биполярном расстройстве

Ситуация в мире напоминает тяжелую болезнь, которая разделила его на две части. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сравнил происходящее с состоянием мозга при биполярном расстройстве.
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