Решетников сообщил о признаках охлаждения экономики

В Минэкономразвития увидели признаки охлаждения российской экономики, изучив опережающие индикаторы. Об этом рассказал во вторник, 4 марта, глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета ГД по экономической политике, ТАСС.
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