«Спартак» поздравил Абаскаля с 50 матчами во главе команды. Гильермо выиграл 26 из них

Матч 6-го тура Мир РПЛ был для испанца 50-м во главе московской команды. «Гильермо стал 14-м тренером в истории красно-белых, достигшим такой отметки», – говорится в поздравительном сообщении «Спартака».
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