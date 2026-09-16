ЦППК подготовит более 1 тыс. станций к зимнему сезону

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к подготовке инфраструктуры к зиме. В этом году работы охватят 1,1 тысячи станций и остановочных пунктов Москвы, Подмосковья и других регионов.
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