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МОСИНФОРМ

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ЦППК подготовит более 1 тыс. станций к зимнему сезону

ЦППК подготовит более 1 тыс. станций к зимнему сезону

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) приступила к подготовке инфраструктуры к зиме. В этом году работы охватят 1,1 тысячи станций и остановочных пунктов Москвы, Подмосковья и других регионов.

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