Литературное путешествие «Книжные маяки России» стартует 13 марта

С 13 по 19 марта стартует литературное путешествие в рамках фестиваля «Книжные маяки России». В этот период «Книжный поезд 2025» отправится из Санкт-Петербурга в Минск, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград.
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