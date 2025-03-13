Литературное путешествие «Книжные маяки России» стартует 13 марта

С 13 по 19 марта стартует литературное путешествие в рамках фестиваля «Книжные маяки России». В этот период «Книжный поезд 2025» отправится из Санкт-Петербурга в Минск, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград.