Русская весна
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Русская весна

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Мощные кадры штурма позиций ВСУ на стыке Запорожья и ДНР (ВИДЕО)

Мощные кадры штурма позиций ВСУ на стыке Запорожья и ДНР (ВИДЕО)

394-й полк 127 мотострелковой дивизии ВВО продолжают наступление на рубеже Приютное — Старомайорское, продвигаясь по лесополосам, где в ходе боя загнали противника гранатами в блиндажи, а затем зачистили эти блиндажи.

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