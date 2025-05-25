"Учительницу — жену ветерана — уволить": Скандал со свастикой открыл неприглядную изнанку. Чиновники против патриотов — кто кого?

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надежда белугина

Отличный материал. Спасибо автору. В советское время мне приходилось участвовать в спектакле и я играла роль сына полка. Тема эта всегда принималась "на ура" и оставила приятные впечатления в детской памяти. Но вот несколько лет назад мне предложили участие в школьном концерте и я прочла монолог Любы Шевцовой из "Молодой гвардии". Приняли хорошо. Но потом завуч отозвала меня в сторонку и прошептала: " Мы этой темы сейчас избегаем. Воспитываем в детях толерантность по приказу Министерства образования" Так что это шло оттуда. Просто директор осталась в том времени , не оценив время, обстановку и новые директивы, если с ними не опоздали вверху. Вечный страх перед вышестоящим начальством.