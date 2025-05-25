"Учительницу — жену ветерана — уволить": Скандал со свастикой открыл неприглядную изнанку. Чиновники против патриотов — кто кого?

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В Саратове разразился скандал из-за школьной постановки ко Дню Победы. Местная учительница поставила с учениками спектакль по повести Валентина Катаева "Сын полка".

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Комментарии
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нб
надежда белугина
Отличный материал. Спасибо автору. В советское время мне приходилось участвовать в спектакле и я играла роль сына полка. Тема эта всегда принималась &quot;на ура&quot; и  оставила приятные впечатления в детской памяти. Но  вот несколько лет назад мне предложили участие в школьном концерте и я прочла монолог Любы Шевцовой из &quot;Молодой гвардии&quot;. Приняли хорошо. Но потом завуч отозвала меня в сторонку и прошептала: &quot; Мы этой темы сейчас избегаем. Воспитываем в детях толерантность по приказу Министерства образования&quot; Так что это шло оттуда. Просто  директор осталась в том времени , не  оценив время,  обстановку и новые директивы, если с ними  не опоздали вверху. Вечный страх перед вышестоящим начальством.
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