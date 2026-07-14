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Говорит Европа ⚡

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Принудительная продажа арестованного имущества вне закона? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Принудительная продажа арестованного имущества вне закона? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему все исполнительные производства по принудительной реализации имущества могут оказаться незаконными? Как норма о приостановлении сроков на период военного положения влияет на оценку и продажу имущества? Что говорит статья 57 Закона Украины «Об исполнительном производстве» о порядке согласования стоимости? И существует ли уже судебная практика, подтверждающая эту позицию? Адвокат Ростислав Кр… Читать далее: https://prav.

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