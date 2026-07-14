Принудительная продажа арестованного имущества вне закона? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему все исполнительные производства по принудительной реализации имущества могут оказаться незаконными? Как норма о приостановлении сроков на период военного положения влияет на оценку и продажу имущества? Что говорит статья 57 Закона Украины «Об исполнительном производстве» о порядке согласования стоимости? И существует ли уже судебная практика, подтверждающая эту позицию? Адвокат Ростислав Кр… Читать далее: https://prav.