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Джон Коллинз и Торри Крэйг получили технические замечания за потасовку в матче «Юта» – «Чикаго»

Джон Коллинз и Торри Крэйг получили технические замечания за потасовку в матче «Юта» – «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» не участвовал в матче из-за травмы колена, но послужил инициатором конфликта со скамейки запасных на последних минутах игры.

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