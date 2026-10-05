ИИ: пройден тест Тьюринга

Первая модель ИИ Griffin прошла тест Тьюринга. Ее создал американский стартап Tavus. АЛАН ТЬЮРИНГ ПРИДУМАЛ ТЕСТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ, МОЖЕТ ЛИ МАШИНА МЫСЛИТЬчитайте на monocle.
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