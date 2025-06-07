Состоялся семинар по вопросам реализации жилищной политики Петербурга

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга по вопросам благоустройства и ЖКХ Евгений Разумишкин Одной из ключевых задач Стратегии развития города является «Содействие в улучшении жилищных условий граждан, принятых на жилищный учет» и максимальное сокращение городской очереди к 2030 году, написал вице-губернатор в своем телеграм-канале «Важно искать новые подходы к решению поставленной Губернатором Александром Дмитриевичем Бегловым задачи, и сегодня мы провели семинар, в рамках которого обсудили актуальные вопросы реализации жилищной политики города», - подчеркнул Евгений Разумишкин.