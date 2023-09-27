Уголовное дело в 22 тома: в Тайшете осудят создателей нелегального казино

Организаторы подпольного казино и их соучастники предстанут перед судом. По версии следствия, в 2019 году двое мужчин создали в помещении, расположенном на территории привокзальной площади в Тайшете, азартное заведение, сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.