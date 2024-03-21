Две трети компаний сталкиваются с нехваткой кадров, борясь со сложными кибератаками

Четверть российских компаний сталкивается со сложными кибератаками, при этом 62% не располагают необходимым штатом специалистов по информационной безопасности из-за кадрового дефицита, а 24% не могут подобрать отечественные ИБ-решения, качество которых отвечало бы их задачам.