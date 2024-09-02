Больше 80 спасателей тушат масштабный пожар в жилом доме в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября, ФедералПресс. В центре Калининграда загорелась крыша многоэтажки. Эвакуировали 14 человек, в том числе четверых спасли из застрявшего лифта, отметил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.
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