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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тутберидзе штампует таланты в большом количестве. Далеко не всем хватает места под солнцем в дальнейшем – это нормальное явление». Журова о переходах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова  считает нормальным явлением уход фигуристок из группы Этери Тутберидзе .

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