Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку Эмигрант-фигурист запустил «антикриз», чтобы оправдаться перед россиянами? Сергей Аксёнов На фото: Евгений Плющенко (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС) Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская 2 августа провели благотворительный день «Пройди путь чемпиона» для детей из многодетных семей.
Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Пошёл бы он далеко и без хлеба! Этот нарцисс самовлюблённый никогда мне не нравился.
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1 м.
Надежда
Игорь Вершинин
Батурин вовремя разглядел гнилое нутро своей супружницы-парикмахерши и расстался с ней
Да, к прожженному дядьке Батурину эта хитрая, но глупая рыба-прилипала не сумела присосаться навечно, а вот дурачок плющ попался...)
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1 м.
ct
cto talykova
Опомнились! До чего же мерзкие что Плющенко, что Роднина. Хоть о чем это мы? Там где такие деньги о совести не может быть и речи. Для кого война беда, а для кого окно возможностей.
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1 м.
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