Фигурно-политическое катание: Плющенко хочет кормиться в «деградирующей» России, а жить в солнечном Баку

Пошёл бы он далеко и без хлеба! Этот нарцисс самовлюблённый никогда мне не нравился.

Да, к прожженному дядьке Батурину эта хитрая, но глупая рыба-прилипала не сумела присосаться навечно, а вот дурачок плющ попался...)

ct

cto talykova

Опомнились! До чего же мерзкие что Плющенко, что Роднина. Хоть о чем это мы? Там где такие деньги о совести не может быть и речи. Для кого война беда, а для кого окно возможностей.