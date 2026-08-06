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Мировое обозрение

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США за полгода выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

США за полгода выдворили 110 граждан Украины с временной защитой от депортации

Американский иммиграционный механизм начал издавать новый, непривычный звук. Согласно данным ICE, за первые шесть месяцев 2026 финансового года (с октября по март) из США выслали 110 граждан Украины, которые имели статус временной защиты (TPS).

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