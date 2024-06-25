Синоптик Цыганков: до конца июня в Москве будет хорошая погода в пределах нормы

Июнь в Москве завершится хорошей летней погодой, которая в целом будет соответствовать норме. Всю неделю будет достаточно тепло, местами пройдут небольшие дожди, рассказал RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.