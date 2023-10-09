Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении

В ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении продолжают выполнять огневые задачи по поражению командных пунктов и скоплений бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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