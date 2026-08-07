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Армия России разгромила эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Армия России разгромила эшелон ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ сообщило об ударе по эшелону с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что после поражения локомотива беспилотником «Герань» состав был уничтожен ракетой комплекса «Искандер».

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