Аномальные прогнозы дают на лето в Крыму

Явления в виде волн жары, обусловленных глобальным потеплением, ожидают учёные в Крыму. Такое заявление сделал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио «Спутник в Крыму».
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