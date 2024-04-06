Аномальные прогнозы дают на лето в Крыму

Явления в виде волн жары, обусловленных глобальным потеплением, ожидают учёные в Крыму. Такое заявление сделал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в эфире радио «Спутник в Крыму».