Губерниев о словах тренера волейбольного «Локомотива»: «Воронков – расист! Его надо с треском выгнать из профессии. Позорник!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальные высказывания главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова.

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