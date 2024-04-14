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Полиция Крыма предупреждает о новой мошеннической схеме с антивирусом

Полиция Крыма предупреждает о новой мошеннической схеме с антивирусом

Как сообщает МВД Крыма, аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, Госуслуг и полиции, призывая пользователя скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его при этом за антивирус.

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Комментарии
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Eduard
Господа! Никто вас обзванивать,кроме жуликов не должен,запомните.Если кто-то вам незнакомый звонит,шлите подальше)
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6 час.

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