Спецпосланник КНР Чжай Цзюнь призвал ООН созвать саммит по Ближнему Востоку

Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь призвал ООН как можно скорее созвать влиятельную и масштабную мирную конференцию для урегулирования палестино-израильского конфликта.
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