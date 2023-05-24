В Коньково построят спортивный комплекс

Спортивный комплекс планируется построить в районе Коньково. Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
Спортивный комплекс планируется построить в районе Коньково. Об этом сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.
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