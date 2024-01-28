В России вырос спрос на дешевые виниловые проигрыватели

Продажи бюджетных устройств на маркетплейсах почти удвоились. Представители «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon и «Мегамаркета» рассказали, что на площадках в 2023 году было продано в среднем в 1,6-2 раза больше проигрывателейНа маркетплейсах раскупают дешевые виниловые проигрыватели.