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В России вырос спрос на дешевые виниловые проигрыватели

В России вырос спрос на дешевые виниловые проигрыватели

Продажи бюджетных устройств на маркетплейсах почти удвоились. Представители «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon и «Мегамаркета» рассказали, что на площадках в 2023 году было продано в среднем в 1,6-2 раза больше проигрывателейНа маркетплейсах раскупают дешевые виниловые проигрыватели.

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