Поляки выселяют украинцев из Львова...

если копаться и дальше в истории,то все принадлежит первобытным людям,может прямо с них и начнем....Жить нужно в действительной парадигме,а не прошлым,его вспять уже не повернешь,,,.

SI

Sergey Ivanov

Копаться в исторических архивах- глупейшее занятие. Земля столько раз переходила из рук в руки, что доказать можно все, что угодно! Чей, например, Крым? -русский. А до этого он был украинским (недолго), еще раньше- снова русским. А еще он был турецким, греческим, скифским.... Ну и чей Крым? Так что единственный критерий- это сила! Государство владеет той территорией, которую способно удержать! Усилилось государство- захватывает новые земли. Ослабло- теряет и свои. Вот вам и вся историческая правда.