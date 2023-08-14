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Поляки выселяют украинцев из Львова...

Поляки выселяют украинцев из Львова...

Не тех боятся украинцы. Не "русский агрессор" идёт забрать у них кровно нажитое, а ближайший друг и союзник – поляк.

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Комментарии
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Зоя
если копаться и дальше в истории,то все принадлежит первобытным людям,может прямо с них и начнем....Жить нужно  в действительной парадигме,а не прошлым,его  вспять уже не повернешь,,,.
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14 час.
SI
Sergey Ivanov
Копаться в исторических архивах- глупейшее занятие. Земля столько раз переходила из рук в руки, что доказать можно все, что угодно! Чей, например, Крым? -русский. А до этого он был украинским (недолго), еще раньше- снова русским. А еще он был турецким, греческим, скифским.... Ну и чей Крым? Так что единственный критерий- это сила! Государство владеет той территорией, которую способно удержать! Усилилось государство- захватывает новые земли. Ослабло- теряет и свои. Вот вам и вся историческая правда.
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11 час.

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