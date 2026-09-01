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Скончался врио министра цифрового развития Самарской области Юрий Симонов

Скончался врио министра цифрового развития Самарской области Юрий Симонов

САМАРА, 1 сентября, ФедералПресс. Ушел из жизни врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов.

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