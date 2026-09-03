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Царьград

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DPA: Цена бензина E10 в Германии достигла €2,21 за литр

DPA: Цена бензина E10 в Германии достигла €2,21 за литр

Стоимость бензина E10 в Германии достигла рекордного уровня в €2,21 за литр из-за конфликта США и Ирана и засухи.

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