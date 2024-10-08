В Омске сменили главврача диагностического центра - много лет им руководила Наталья Орлова. Ее место занял иногородний специалист Евгений Кармацких.
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В Омске сменили главврача диагностического центра - много лет им руководила Наталья Орлова. Ее место занял иногородний специалист Евгений Кармацких.