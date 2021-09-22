Картина Дня

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Набиуллиной пришлось оправдываться за зама, сказавшего: пенсионерам помогать поздно

Набиуллиной пришлось оправдываться за зама, сказавшего: пенсионерам помогать поздно

Первый зампред Банка России Сергей Швецов, ранее заявлявший, что детей нужно допустить к биржевым сделкам, и что проще сделать робота человеку, чем обучить этого человека инвестиционной деятельности, отличился новым довольно смелым высказыванием.

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