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Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Без него ходят в среднем 12-15 тысяч. Посещаемость раза в 3 должна упасть»

В «Спартаке» считают, что из-за Fan ID посещаемость домашних игр упадет в 3 раза. Об этом рассказал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

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