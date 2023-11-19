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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023

Серхио Перес досрочно обеспечил себе второе место по итогам сезона-2023. На предпоследнем этапе в Лас-Вегасе пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лишился математических шансов догнать Серхио.

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