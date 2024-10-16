На Северной станции аэрации в Ольгино построят цех для сжигания осадка

В Приморском районе Петербурга в поселке Ольгино находится Северная станция аэрации «Водоканала». Здесь продолжаются работы по реконструкции, также в проекте постройка цеха по сжиганию осадка сточных вод.
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