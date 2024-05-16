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Получила срок за похищение и грозится сжечь себя у дверей банка: 5 фактов о судье «Модного приговора» Лилии Рах

Получила срок за похищение и грозится сжечь себя у дверей банка: 5 фактов о судье «Модного приговора» Лилии Рах

Стилистка оказалась в непростой жизненной ситуации «Модный приговор»Лилия Рах известна российским телезрителям благодаря своему участию в шоу «Модный приговор» — с апреля 2024 года Лилия заняла место ведущей.

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