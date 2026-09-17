Сомнолог Королева: из-за света и стресса горожане не досыпают

Жители больших городов чаще сталкиваются с проблемами со сном. Причина — обилие внешнего света и постоянный стресс.
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