Беспилотники в пещерах: новые идеи Командования спецопераций США

Оператор FPV-беспилотника в одном из спецподразделений SOCOM, 2024 г. Фото Минобороны США Вооружённые силы США давно проявляют интерес к лёгким беспилотникам с курсовой камерой и сейчас активно ищут новые области их применения.
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